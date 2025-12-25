Пользователи Pixel пожаловались на засилье ИИ-функционала в смартфонах

В США владельцы смартфонов Google Pixel всё чаще жалуются на слишком большое количество ИИ-функций в смартфонах, из-за чего Android теряет былую простоту и наглядность.

Пользователи рассказывают на Reddit и в других соцсетях, что всё больше разочаровываются повсеместной интеграцией ИИ в интерфейсы своих устройств. Многие считают, что такая агрессивная реализация усложняет использование телефона и отвлекает от традиционной простоты Android.

Недовольство на Reddit вспыхнуло после того, как пользователь выразил предпочтение более ранней модели Pixel 7, интерфейс которой был менее перегружен. Жалобы касаются навязчивых полноэкранных ИИ-функций при использовании панели поиска и дополнительной сложности редактирования скриншотов, когда для выполнения ранее простых задач теперь требуется навигация по нескольким меню.

Проблему иллюстрируют конкретные примеры: чтобы перевести текст на скриншоте, пользователям теперь нужно открыть Google Lens и выбрать соответствующую иконку, тогда как раньше это можно было сделать одним щелчком мыши. Некоторые владельцы Pixel рассматривают возможность отключения функций ИИ или даже перехода на пользовательские прошивки, такие как GrapheneOS.

В целом пользователи разделились на два лагеря: одни ценят специальные инструменты, такие как Magic Eraser или расширенный поиск, и считают их полезными, другие утверждают, что эти функции требуют больше ресурсов, особенно в плане оперативной памяти.