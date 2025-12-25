Смартфоны Xiaomi подорожают

Президент корпорации Xiaomi Лу Вейбинг анонсировал рост средней стоимости флагманских смартфонов бренда. Об этом сообщает издание MyDrivers.

По словам Вейбинга, новые топовые устройства Xiaomi будут стоить от 7000 юаней, или около 80 тысяч рублей. Первыми рост цен ощутят на себе покупатели нового смартфона Xiaomi 17 Ultra — по словам топ-менеджера компании, стоимость девайса относительно прежних цен окажется «довольно значительной».

Лу Вейбинг подчеркнул, что конечная цена продажи все равно останется в разумных пределах — она будет обеспечивать «отличное соотношение цены и качества». Журналисты MyDrivers напомнили, что предшественник нового флагмана Xiaomi 15 Ultra был оценен в 6499 юаней (73 тысячи рублей).

Главной причиной удорожания представитель Xiaomi назвал взрывной рост цен на модули оперативной памяти. Кризис вызван высоким спросом со стороны дата-центров, обрабатывающих запросы искусственного интеллекта (ИИ).

Официальный анонс Xiaomi 17 Ultra состоится 25 декабря. Тогда же производитель и раскроет цены на устройство.

В конце октября президент корпорации Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что компании придется поднять цены на смартфоны. Причиной он назвал подорожание модулей оперативной памяти.