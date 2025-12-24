Уходящий год стал рекордным по числу дней с магнитными бурями

Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 10 лет, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

© NASA

По словам ученых, за 358 дней магнитные бури фиксировались 69 раз — против 44 случаев за весь 2024 год.

Еще более заметным оказался рост общего числа геомагнитно-возмущенных дней, когда индекс Kp достигал значения 4 и выше: таких дней оказалось 164 против 94 годом ранее, что на 75% больше, пояснили астрономы.

Сравнимые показатели по числу магнитных бурь последний раз наблюдались в 2015 и 2016 годах — 79 и 69 случаев соответственно.

При этом уровень 2016 года, по оценкам специалистов, может быть превышен до конца декабря, поскольку на Землю продолжает воздействовать крупная корональная дыра на Солнце.

По числу геомагнитно-возмущенных дней более высокий показатель в XXI веке фиксировался лишь в 2005 году — 169 дней, напомнили специалисты.

По данным ученых, основной причиной роста магнитной активности стало необычно большое количество корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось уже в первые месяцы текущего года.

Астрономы констатировали, что абсолютным рекордсменом XXI века пока остается 2003 год, когда было зарегистрировано 272 геомагнитно-возмущенных дня, включая 154 дня с магнитными бурями.