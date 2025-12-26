Ракету с «Аистами» вывезли на стартовый стол космодрома Восточный

Ракету-носитель "Союз-2.1б" для запуска двух спутников "Аист-2Т" установили на стартовой площадке космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Пуск запланирован на 28 декабря.

"Ракета на старте: 52 космических аппарата скоро отправятся на орбиту", - сказали там.

Ранее госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету-носитель "Союз-2.1б" на стартовом комплексе.

Спутники "Аист-2Т" созданы на базе аппарата "Аист-2Д". В отличие от своего предшественника, новые аппараты оснащены двигательной установкой для коррекции орбиты, имеют более долгий срок службы и быстрее передают информацию. Они предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Два таких спутника смогут создавать цифровые модели местности и следить за чрезвычайными ситуациями.