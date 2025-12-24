Samsung нашла способ бесплатно улучшить камеру смартфонов

Корпорация Samsung нашла способ, как бесплатно улучшить качество камеры новых смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

© Lenta.ru

По информации авторитетного инсайдера Ice Universe, флагманские Galaxy S26 Ultra и Galaxy S27 Ultra получат ту же камеры, что и ранние смартфоны Samsung. Это связано с тем, что корейский IT-гигант хочет сэкономить на внедрении нового оборудования. Журналисты Android Authority выяснили, что компания нашла элегантный способ апгрейда камеры без затрат.

В прошивке One UI 8.5, которая будет доступна на смартфонах серии Galaxy S26, нашли упоминание поддержки сторонних аксессуаров для камеры. Специалисты объяснили, что пользователи устройства Samsung смогут официально использовать сменные объективы и другие аксессуары для съемки фото и видео.

В том числе, в коде прошивки Samsung нашли упоминание Tilta — это производитель держателей и аксессуаров для управления камерой смартфонов.

«Эта новость также примечательна тем, насколько Samsung целенаправленно стремится привлечь внимание профессиональных фотографов», — отметили журналисты.

Большая презентация гаджетов Samsung состоится в феврале. Компания должна представить смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Ранее источники издания ETNews заявили, что Samsung собралась представить девайс в таком же форм-факторе, что и складной iPhone. Аппарат Galaxy Z Wide Fold с дизайном книжки выйдет осенью 2026 года.