Samsung нашла способ бесплатно улучшить камеру смартфонов
Корпорация Samsung нашла способ, как бесплатно улучшить качество камеры новых смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.
По информации авторитетного инсайдера Ice Universe, флагманские Galaxy S26 Ultra и Galaxy S27 Ultra получат ту же камеры, что и ранние смартфоны Samsung. Это связано с тем, что корейский IT-гигант хочет сэкономить на внедрении нового оборудования. Журналисты Android Authority выяснили, что компания нашла элегантный способ апгрейда камеры без затрат.
В прошивке One UI 8.5, которая будет доступна на смартфонах серии Galaxy S26, нашли упоминание поддержки сторонних аксессуаров для камеры. Специалисты объяснили, что пользователи устройства Samsung смогут официально использовать сменные объективы и другие аксессуары для съемки фото и видео.
В том числе, в коде прошивки Samsung нашли упоминание Tilta — это производитель держателей и аксессуаров для управления камерой смартфонов.
«Эта новость также примечательна тем, насколько Samsung целенаправленно стремится привлечь внимание профессиональных фотографов», — отметили журналисты.
Большая презентация гаджетов Samsung состоится в феврале. Компания должна представить смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.
Ранее источники издания ETNews заявили, что Samsung собралась представить девайс в таком же форм-факторе, что и складной iPhone. Аппарат Galaxy Z Wide Fold с дизайном книжки выйдет осенью 2026 года.