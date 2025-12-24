Стало известно, когда над Землей взойдет самое крупное Солнце

Земля подойдет на минимальное к Солнцу расстояние 3 января 2026 года. Диаметр светила на профессиональных фотографиях будет казаться чуть больше, чем в июле, когда дистанция между планетой и светилом максимальна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Астрономы уточнили, что расстояние между Солнцем и Землей в этот день будет минимальным и составит 147 099 586,2593 км (0,9833 астрономических единиц), а видимый диаметр Солнца — 32 угловые минуты 35 секунд.

Тем, кто захочет сфотографировать Солнце в этот день или понаблюдать за ним в бинокль или телескоп, следует быть особенно аккуратными: на приборе должен быть установлен специальный солнечный фильтр, иначе есть риск получить ожоги глаз, предупредили в планетарии.

Астрономы резюмировали, что январь — не лучший месяц для наблюдений за Солнцем.

Ранее сообщалось, что в 2026 году ожидается уникальный парад планет — впервые за 20 тыс. лет схождение Марса, Венеры и Солнца выпадет на Рождество (ночь с 6 на 7 января).

Первой к Солнцу подойдет Венера, затем приблизится Марс, после — Меркурий. 22 января три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, после чего парад начнет распадаться.