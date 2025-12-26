Xiaomi 17 Ultra Leica Edition получил камеру с механическим кольцом зума

Компания Xiaomi представила в Китае специальную версию флагмана Xiaomi 17 Ultra, разработанную совместно с Leica. Ключевой особенностью модели стало механическое кольцо вокруг блока камер. Модель получила плоский 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K (2608×1200 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц.

© Xiaomi

Вращение кольца позволяет регулировать зум, фокусировку и настройки экспозиции, имитируя работу с объективом фотоаппарата. Дизайн этой версии стилизован под камеры Leica M-серии.

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор размером 1 дюйм Light Fusion 1050L, телеобъектив Leica имеет разрешение 200 Мп и поддерживает непрерывный оптический зум в диапазоне 75–100 мм. Также присутствует 50-мегапиксельный широкоугольный модуль. Для этой версии доступны режимы имитации плёночных камер.

© Xiaomi

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащён аккумулятором ёмкостью 6800 мА·ч с поддержкой 90-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Среди функций заявлена расширенная интеграция с устройствами Apple для зеркального управления.

Продажи в Китае стартуют 27 декабря. Leica Edition с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ накопителя оценивается в 7999 юаней (примерно $1138).