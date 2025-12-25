Обнаружен возможный «радио-отголосок» всплеска гравитационных волн

Российские астрономы обнаружили первые свидетельства того, что всплеск гравитационных волн, возникший в апреле 2019 года после слияния двух нейтронных звезд, сопровождался хорошо заметным и длительным свечением в радиодиапазоне.

Анализ архивных данных с других радиотелескопов поможет подтвердить это открытие, сообщил астроном из Института космических исследований РАН Алексей Позаренко.

"В прошлом, еще никому не удавалось обнаружить на данной частоте сигнал, связанный с гамма-вспышкой и всплеском гравитационных волн. Это может быть связано с тем, что породившая его пара нейтронных звезд находилась в 10-15 раз ближе к нам, чем типичные гамма-вспышки. Мы открыты к критике и перепроверкам", - отметил Позаненко на всероссийской конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)", проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.

Как отметил Позаненко, за все время наблюдений астрономы зафиксировали всего два всплеска гравитационных волн, порожденных слияниями нейтронных звезд. Первое из них представляет собой знаменитое событие GW170817, возникшее в галактике NGC 4993 на расстоянии в 110 млн световых лет от Земли. В августе 2017 года ученым удалось обнаружить при помощи орбитальных телескопов связанную с этим всплеском гамма-вспышку, что впервые напрямую подтвердило то, что как минимум часть данных колебаний пространства-времени возникают в результате слияний нейтронных звезд.

Второе событие, GW 190425, было обнаружено детектором гравитационных волн LIGO в конце апреля 2019 года, и российским ученым удалось почти сразу обнаружить связанный с ним гамма-всплеск при помощи детектора ACS-SPI, установленного на борту орбитальной обсерватории "Интеграл". Данный успех подтолкнул российских астрономов начать поиски возможных "отголосков" этого события и в других диапазонах электромагнитных волн.

Для этого ученые провели длительные наблюдения при помощи российского радиотелескопа БСА за той частью ночного неба, где предположительно находится источник всплеска GW 190425, и сравнили то, как он выглядел до и после формирования всплеска гравитационных волн. Это позволило астрономам выявить предположительно ранее не существовавший источник радиоволн в созвездии Геркулеса, чья яркость постепенно нарастала в первые 20-30 дней после обнаружения гравитационных волн и который был виден на ночном небе на протяжении последующих 120-130 дней.

Особенный интерес, как отметил Позаненко, вызывает то, что зафиксированный радиосигнал от предположительного источника всплеска GW 190425 отличался по многим свойствам от тех пучков волн, которые были зафиксированы при наблюдениях за вспышкой GW170817. Это делает особенно важным и актуальным поиск дополнительных подтверждений этого открытия в данных других радиотелескопов, таких как индийский GMRT и нидерландский LOFAR, если таковые имеются в их архивах, подытожил исследователь.