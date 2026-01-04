Новые хищники, окаменелые сосуды и последний обед травоядного: открытия из мира динозавров в 2025 году

Палеонтологи совершили немало новых открытий о динозаврах в 2025 год — столько, что научные работы о них попросту не успевали публиковать. Журнал Smithsonian рассказал о самых примечательных открытиях из мира динозавров, сделанных за год.

Новые факты о мини-тираннозавре

Нанотираннус — хищный динозавр со скандальной репутацией. Он был официально назван в 1988-м, но палеонтологи никак не могли согласиться по поводу того, кому на самом деле принадлежали останки динозавра среднего размера — молодому тираннозавру или самостоятельному виду.

Находки, сделанные за последние годы, больше склонялись к первой гипотезе, но в октябре в журнале Nature вышел анализ «Кровавой Мэри» — одного из двух существ, входящих в т.н. коллекцию «Бьющихся динозавров». Авторы монографии нашли достаточно анатомических подтверждений, чтобы заявить, что нанотираннус отличается от обычного тираннозавра. У него меньше хвостовых позвонков и больше зубов, а также более длинные и сильные передние лапы.

А через несколько недель в Nature вышла еще одна работа, уже от других авторов, которая пришла к тому же выводу, отталкиваясь от того, что череп первого названного нанотираннуса принадлежит взрослому животному, а не молодой особи.

Цвет чешуи завроподов

Травоядных завроподов можно легко узнать благодаря их маленьким головам, длинным шеям и массивному туловищу. Но не считая хорошо знакомых скелетов, наука немногое знала о внешнем виде этих существ — отпечатки чешуи завроподов и окаменелые образцы мягких тканей очень редки.

Однако палеонтологи все-таки сумели найти останки кожи завроподов, причем настолько хорошо сохранившиеся, что на ископаемых даже остались отпечатки пигмент-несущих структур — меланосом. По мнению ученых, если говорить конкретно о молодом диплодоке, чьи останки изучили палеонтологи, у завроподов были достаточно сложные узоры чешуи.

Яйца динозавров помогли найти новый метод датировки

Датировка находок — давняя проблема в палеонтологии. Если останки динозавров находятся в породе, прилегающей к слою пепла или другому источнику вулканической скалы, то ученые могут прямо датировать окружающий материал. А информация о нем, в свою очередь, поможет приблизительно, по ассоциации, датировать ископаемые. Но зачастую их находят в слоях скалистой породы, которые нельзя так просто датировать, поэтому их возраст приходится оценивать другими методами.

Теперь же два команды палеонтологов уверены, что нашли альтернативный метод работы с подобными слоями породы — анализ яиц динозавров. Одна команда смогла датировать минералы, сохранившиеся в ископаемой скорлупе яйца динозавра, чтобы получить возраст останков. Другая же изучила радиоактивные изотопы в самой скорлупе — их можно рассмотреть примерно таким же способом, что и слои пепла. Подобные техники позволят палеонтологам более точно определять даты на местах раскопок.

Окаменелые сосуды в ребре тираннозавра

«Скотти», один из крупнейших скелетов тираннозавров, найденных наукой, по размерам может потягаться со «Сью» — другим известным скелетом; при жизни этот гигант мог весить почти 10 тонн. Но в 2025-м тираннозавр вновь попал в новостные заголовки, потому что внутри одного из его ребер нашли маленькие окаменелые структуры.

Авторы научной работы, опубликованной в Scientific Reports в июле, рассказали, что эти окаменелости — не что иное как кровеносные сосуды. Правда, они сохранились не в первозданном виде: затвердевшие минералы в ребре динозавра сформировали своего рода естественные слепки сосудов, что позволило палеонтологам визуализировать их.

Динозавры процветали прямо перед падением астероида

Долгое время палеонтологи пытались выяснить, в каком положении находились нелетающие динозавры к концу мелового периода — процветали они или уже пребывали в упадке перед падением астероида 66 млн лет назад. Раньше многие склонялись ко мнению, в той же Северной Америке к тому моменту обитало уже значительно меньше видов, чем 10 млн лет назад.

Но постепенно начало появляться больше доказательств обратного. А в октябре в журнале Science вышло исследование, которое обнаружило, что множество видов динозавров в Нью-Мехико жили в течение 400 000 лет перед падением астероида — ни о каких миллионах речь не идет. Палеонтологи также изучили состав этого сообщества динозавров и пришли к выводу, что оно состояло не только из разных видов, но и разных групп. Таким образом, динозавры продолжали активно процветать и развиваться даже перед своей гибелью.

Открытие нового мегараптора

Мегарапторы считаются одними из самых таинственных динозавров. Хотя палеонтологи знают об этих хищниках еще с 1998-го, они дошли до наших времен лишь фрагментами. Любой скелет мегараптора — ценная для науки находка.

Как раз такая находка и подвернулась в 2025 году. В журнале Nature Communications ученые заявили об открытии нового мегараптора — хоакинраптора, чей частичный скелет, включая порцию черепа, передние лапы и задние лапы, нашли специалисты. Они даже обнаружили в челюстях хищника кость неизвестного крокодилового животного, ставшего добычей раптора.

Ученые узнали о последней трапезе динозавра

Палеонтологи обычно определяют предпочтения динозавров в диете по зубам и другим скелетным характеристикам. А вот уточнить, что именно ел какой-то вид или конкретная особь, гораздо тяжелее. Для этого нужно опираться на прямые признаки питания, вроде окаменелого содержимого кишечника — вроде того, что палеонтологи нашли среди костей травоядного диамантинозавра.

Последний обед ископаемого динозавра состоял из хвойных шишек, листьев цветущих растений и фруктов семенных папоротников. Причем фрагменты пищи не то, что прожевали, а скорее сорвали и размололи на части. Окаменелые останки пищи завропода подтверждают, что они действительно использовали свои длинные шеи, чтобы дотягиваться до источников еды, и быстро проглатывали съеденное — пищеварительный тракт делал большую часть работы за них.