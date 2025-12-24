На пляже на западе Британии обнаружили сотни ботинок XIX века

Несколько сотен ботинок викторианской эпохи были обнаружены на пляже в западной части Великобритании.

© Beach Academy CIC

Викторианская эпоха — период правления королевы Великобритании и Ирландии Виктории, длившийся с 1837 по 1901 год.

«Черные кожаные сапоги, предположительно датируемые XIX веком, были обнаружены волонтерами, убиравшимися на пляже Огмор в долине Гламорган, Южный Уэльс», — уточнили журналисты.

Волонтер Эмма Лампорт предположила, что волны могли вынести на пляж содержимое трюмов итальянского грузового судна, которое потерпело крушение у берегов королевства 150 лет назад.

«Некоторые ботинки находятся в довольно хорошем состоянии», — пояснила Лампорт.

По ее словам, подобную обувь на протяжении многих лет выбрасывало на пляжи Огмора и Ллантуита.

Писательница Лара Майклем подтвердила, что ботинки «определенно викторианские».

Авторы статьи отметили, что в прошлом месяце исследователи обнаружили три монеты и фарфоровую чашку, предположительно принадлежавших морякам испанского галеона «Сан-Хосе».

Согласно легендам, общая стоимость содержимого трюмов судна составляет порядка 16 млрд долларов.