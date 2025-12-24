Археологи нашли в Италии древнейшую медицинскую школу

В святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-дей-Баньи (Италия) археологи обнаружили доказательства существования здесь не просто термального курорта, а одного из самых передовых медицинских центров этрусского мира, который, вероятно, функционировал как организованная школа врачей ещё в классический период.

Представленные в декабре результаты полевого сезона 2025 года в святилище Баньо-Гранде стали настоящей революцией в понимании древней медицины. Ключевое открытие — пересмотренная хронология: происхождение комплекса теперь уверенно датируется концом V века до нашей эры, что на два столетия раньше предыдущих оценок. Этот факт сам по себе поднимает статус Сан-Кашано в сакральной географии Этрурии, но истинный переворот совершила природа находок. Раскопки выявили начало фависсы — священного хранилища, где ритуально хоронили подношения. Внутри археологи обнаружили беспрецедентную по количеству и разнообразию коллекцию анатомических вотивов (дары для богов) из терракоты: ступни, голени, руки, головы, фигурки запелёнатых младенцев. Однако самым поразительным артефактом, не имеющим известных аналогов в древнем мире, стала терракотовая модель, с поразительной точностью изображающая внутренние органы человеческого тела. Её реалистичность говорит не о символическом изображении, а о систематических анатомических наблюдениях, основанных на практике.

Учёные теперь утверждают, что по крайней мере с III века до нашей эры здесь действовала структурированная медицинская школа — комплексное лечебное и учебное учреждение, сравнимое с древней больницей. Тот факт, что анатомическая точность вотивных подношений, найденных в других местах, уступает образцам из Сан-Кашано, убедительно свидетельствует: святилище было главным центром генерации и передачи медицинских знаний в регионе. Ремесленники, работавшие на месте, были интегрированы в эту систему и под руководством целителей могли с исключительной детализацией воспроизводить анатомические структуры в терракоте и бронзе. Раскопки также пролили свет на долгую жизнь и драматичный конец святилища. Была подтверждена существование массивной этрусской ограды, сопоставимой по масштабу с более поздним римским императорским храмом. Завершение его существования в конце V века нашей эры, в соответствии с указами Феодосия о запрете языческих культов, сопровождалось ритуализированным актом забвения: алтари были намеренно сломаны и переставлены, архитектурные терракоты церемониально демонтированы и разбросаны.

Сообщается, что были найдены следы костров, кедровые орехи, раскрашенные элементы и астрагалы (игральные кости), указывающие на сложные ритуальные практики даже в период упадка.

Параллельно ведутся важные шаги по сохранению наследия: Сиенский университет для иностранцев приобрёл историческое здание для создания международного исследовательского центра, а к 2026 году планируется начать строительство музея и археологического парка. Как отметила мэр города Аньезе Карлетти, цель — не только научное открытие, но и возвращение истории древнего медицинского центра в сообщество, где она была создана более двух тысячелетий назад.