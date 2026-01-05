Кем на самом деле было лох-несское чудовище

Лох-несское чудовище, или Несси, на протяжении нескольких столетий остается одним из самых известных мифологических существ Европы. Озеро Лох-Несс, расположенное в Шотландском нагорье, содержит больше воды, чем все озера Англии, Шотландии и Уэльса вместе взятые, что само по себе сделало его идеальной средой для рождения легенды о загадочном существе, скрывающемся в темных глубинах.

© Gabdulvachit Konurov/iStock.com

Однако в последние годы к поискам Несси впервые всерьез подошли генетики и молекулярные биологи. Об их последнем научном исследовании читайте в материале «‎Рамблера».

Многовековой миф

Первые упоминания о странном существе в водах Лох-Несса относятся к средневйековым хроникам, однако массовая известность легенды началась в 1933 году, после серии сообщений очевидцев и публикаций в британской прессе. С тех пор было зафиксировано более тысячи свидетельств — от неясных силуэтов на поверхности воды до размытых фотографий и рассказов о длинной шее, массивном теле и необычной форме головы.

Несмотря на масштаб интереса, ни одно из этих свидетельств не выдержало строгой научной проверки. Экспедиции с эхолотами, подводными камерами и даже мини-подлодками не выявили существ, которые можно было бы отнести к неизвестному крупному виду животных. Тем не менее идея о Несси продолжала жить, во многом благодаря глубине озера, его мутной воде и особенностям освещения, создающим оптические иллюзии.

Рабы или пришельцы: кто на самом деле построил египетские пирамиды

Исследование с помощью экологического ДНК

Перелом в исследовании легенды произошел после применения метода экологической ДНК (DNA, eDNA). Этот подход основан на том, что все живые организмы постоянно оставляют следы своего генетического материала в окружающей среде — через кожу, слизь, чешую, шерсть, экскременты. Даже если животное никогда не попадает в объектив камеры, его ДНК можно обнаружить в воде.

Международная группа ученых под руководством генетика Нила Джеммелла из Университета Отаго в Новой Зеландии провела масштабное исследование вод Лох-Несса. За год работы исследователи отобрали 250 проб воды в разных частях озера и проанализировали около 500 миллионов ДНК-последовательностей, представляющих весь спектр живых организмов, обитающих в этом водоtме.

Результат исследования

Результаты анализа, опубликованные в Popular Mechanics, оказались однозначными в одном важном аспекте: в воде Лох-Несса не было обнаружено следов ДНК крупных неизвестных животных, акул, осетров, сомов или, что особенно важно для поклонников мифа, рептилий мезозойской эпохи. Это означает, что версия о выжившем плезиозавре или другом «динозавре» не имеет под собой биологической основы.

При этом исследование выявило неожиданно высокую концентрацию ДНК угрей. По словам Джеммелла, количество генетического материала этих рыб оказалось настолько значительным, что его нельзя объяснить присутствием только мелких особей. Хотя метод eDNA не позволяет определить размеры конкретных животных, он четко фиксирует их присутствие и относительную численность.

Таким образом, именно угорь стал наиболее правдоподобным кандидатом на роль лох-несского чудовища. Европейские угри (Anguilla anguilla) способны достигать внушительных размеров, а в редких случаях могут выглядеть значительно крупнее среднестатистических особей. В мутной воде и при плохой видимости крупный угорь, движущийся у поверхности, может создавать иллюзию длинной шеи, изогнутого тела или даже горбов.

Зачем советские физики десятилетиями изучали шаровую молнию, не публикуя результатов

Интересно, что эта гипотеза не нова. Уже в 1933 году британская газета Daily Mirror выдвигала предположение, что загадочное существо может быть огромным угрем. Более того, аквалангисты, работавшие в Лох-Нессе во второй половине XX века, сообщали о наблюдениях угрей толщиной с человеческую ногу и длиной до четырех метров.

Сочетание природных факторов Лох-Несса — глубины, холодной воды, торфяных отложений и слабой освещенности — делает озеро идеальной средой для зрительных искажений. Волны, бревна, всплывающие газы и косяки рыб могут принимать необычные формы. В таких условиях даже известные животные нередко выглядят пугающе и непривычно.

Ранее мы писали, кто на самом деле оставляет круги на полях.