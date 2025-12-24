Качественные рендеры раскрыли дизайн iPhone Fold

Инсайдер Джон Проссер с YouTube-канала Front Page Tech («fpt.») опубликовал видео с демонстрацией качественных рендеров предполагаемого складного смартфона iPhone Fold.

© YouTube

По слухам, первый складной смартфон Apple получит 5,5-дюймовый внешний дисплей и внутренний экран диагональю 7,8 дюйма. Ключевым отличием модели, как утверждается, станет отсутствие заметной складки на гибком экране. Для этого Apple якобы использует сложную конструкцию, включающую металлическую пластину для распределения давления, элементы из жидкого металла в шарнире и особую сенсорную панель. Эти данные согласуются с более ранними утечками о разработке Apple сверхтонкого гибкого стекла (UFG), предназначенного для минимизации деформаций экрана.

Толщина iPhone Fold в сложенном виде составит около 9 мм, а в разложенном — порядка 4,5 мм. В основе устройства, по словам Проссера, будет лежать фирменный чип Apple A20 Pro, а за связь будет отвечать модем Apple C2. Также ожидается использование аккумулятора увеличенной емкости.

На задней панели смартфона будет две камеры, оформленные в стиле iPhone Air, а также по одной фронтальной камере на внешнем и внутреннем экранах. Face ID и подэкранных камер в iPhone Fold не будет. Защиту устройства будет обеспечивать сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку питания, которую переместят в верхнюю грань корпуса. Аналогичное решение, например, используется в актуальной модели iPad mini.

Ожидается, что iPhone Fold будет доступен в двух цветах — черном и белом по цене от $2000 до $2500.