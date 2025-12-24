Россия запатентовала космическую станцию с искусственной гравитацией

Российская компания «Энергия» запатентовала концепцию космической станции, создающей искусственную гравитацию в 0,5 g (50% от земной гравитации) за счет вращения. Станция будет состоять из центрального модуля и вращающихся жилых модулей, соединенных гибким переходом, пишет Space.com.

© janiecbros/iStock.com

Для создания гравитации модули будут вращаться со скоростью 5 оборотов в минуту, радиус вращения составит 40 метров. Для сборки станции потребуется несколько запусков и стыковка модулей на орбите. Однако недостаток заключается в необходимости координации транспортных средств, что снижает безопасность.

Создание искусственной гравитации важно для длительных космических миссий, так как микрогравитация вызывает атрофию мышц и потерю костной ткани. Аналогичные проекты разрабатывают NASA и компания Vast.

Россия пока не назвала сроки и ресурсы для реализации проекта, но патент свидетельствует об интересе к этой концепции в связи с завершением работы МКС и планами по созданию новых станций, говорится в материале.