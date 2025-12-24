Ученые измерили межзвездную комету 3I/ATLAS с высокой точностью

Астрономы из Университета Кентербери в Новой Зеландии с высокой точностью определили физические характеристики межзвездной кометы 3I/ATLAS. Проведя детальный анализ ее ускорения, исследователи смогли установить параметры ядра и его плотность, что позволит лучше прогнозировать траекторию движения объекта по Солнечной системе, передает ixbt.com.

Для расчетов использовался обширный массив данных, полученных с космического телескопа «Джеймс Уэбб», обсерватории ALMA и других инструментов. Ученые изучили, как солнечное тепло вызывает испарение вещества с поверхности кометы. Выбросы газа создают реактивную тягу, что придает объекту дополнительное ускорение. Измеряя его, исследователи вычислили потерю массы и основные характеристики ядра.

Новые данные значительно уточнили предыдущие оценки. Если изначально диаметр 3I/ATLAS оценивали в диапазоне от нескольких сотен метров до 5,6 км, то теперь установлено, что он составляет от 820 до 1050 метров. Плотность кометы — около 0,5 г/см³ — оказалась близкой к плотности кометы Чурюмова — Герасименко, хорошо изученной миссией «Розетта».

Напомним, комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля системой ATLAS, предназначенной для отслеживания потенциально опасных астероидов. Это лишь третий подтвержденный объект межзвездного происхождения после астероида Оумуамуа (2017) и кометы Борисова (2019).