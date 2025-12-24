В нацпарке «Русская Арктика» завершился полевой сезон

В национальном парке «Русская Арктика» завершился полевой сезон. Как сообщает пресс-служба парка, в ходе экспедиций ученым впервые удалось выделить в Арктике культуры биолюминесцентных бактерий — микроорганизмов, способных испускать видимый свет.

Экспедиции проводились в несколько этапов: весной и летом они затронули остров Земля Александры, в архипелаге Земля Франца-Иосифа, а в августе прошли на острове Северный, в архипелаге Новая Земля. Участники преодолели расстояние в 3,5 тысячи километров, высаживались в наиболее отдаленных районах арктического побережья, а некоторые участки пути преодолевали на ледоколе.

В ключевых точках эксперты отбирали пробы, выделяли микроорганизмы и вели наблюдения за местными обитателями. Ученые фиксировали встречи с белыми медведями, белухами, моржами, китообразными и морскими птицами.

В результате научной работы экспертам удалось впервые выделить культуры биолюминесцентных бактерий на территории Арктики. Также были повторно выявлены штаммы бактерий-нефтедеструкторов — они представляют интерес для биотехнологических исследований и разработки систем биомониторинга. Также на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа впервые начаты исследования тихоходок, а на острове Земля Александры собрано огромное количество насекомых и других членистоногих: среди них могут быть виды, ранее не описанные научным сообществом.

© Кирилов

Кроме того, ученые провели гляциологические исследования: измеряли динамку таяния ледниковых куполов Кропоткина и Лунного, отбирали пробы, изучали мощность деятельного слоя, который подвергается сезонному таянию. В тундровых территориях изучалась реакция вечной мерзлоты на изменение климата и возможный риск высвобождения углерода. Гидробиологи с применением дронов обследовали прибрежные воды Баренцева моря, изучив состояние дна и его обитателей.

Интересовало участников экспедиции и историческое наследие Арктики. Так, на мысе Спорный Наволок, на архипелаге Новая Земля, специалисты с помощью гидролокатора изучили место зимовки Виллема Баренца — аномальные магнитные сигналы свидетельствуют, что там могут находиться фрагменты его судна. Кроме того, с помощью беспилотников эксперты просканировали старый маяк на мысе Желания для создания его цифровой модели, а также искали затонувшие суда времен СССР, в том числе пропавшее в 1943 году научно-исследовательское судно «Академик Шокальский».