Найдено раннее свидетельство письменности огузских тюрков

На юге Казахстана археологи случайно обнаружили артефакт, который изменяет представления о ранней истории огузских тюрков. В деревне Орангай, неподалеку от руин древнего поселения Кюльтебе, в школьном музее был найден небольшой известняковый блок с надписью на древнетюркской рунописи. Доцент Университета Чанаккале Хайреттин Ихсан Эркоч обратил внимание на камень во время визита в школьный музей.

© naukatv.ru

Надпись датируется IX–X веками, что переносит начало письменной традиции огузов на несколько столетий раньше общепринятого периода. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epigraphic Culture Studies.

Случайная находка с важными последствиями

Артефакт размером примерно с ладонь был создан из тщательно обработанного известняка, что позволяет предположить его переносной характер. До этого надпись была обнаружена во время незаконных раскопок в 1990-х годах, но формального исследования не проводилось. После документирования и совместного анализа с экспертами по тюркской эпиграфике находка была официально представлена научному сообществу в 2025 году.

«Это одна из наиболее значимых находок последних десятилетий, касающихся ранней истории огузов», — отмечают исследователи.

Датировка и исторический контекст

Надпись относится к IX–X векам, когда огузы контролировали территории вдоль бассейна Сырдарьи и к началу XI века начали мигрировать на запад. До сих пор считалось, что письменность на огузском языке появилась лишь в XIII веке после внедрения арабской графики. Открытие Кюльтебе демонстрирует, что огузские тюрки уже использовали письменность задолго до этого, подтверждая наличие сложной культурной и административной структуры.

Содержание и значение текста

Надпись представляет собой одну строку, содержащую символы в необычных вариантах, что затрудняет точное прочтение. Одно из распространенных толкований предлагает фразу «Kazar qan qul», переводимую как «слуга хазарского кагана». Если это верно, артефакт подтверждает существование политических или иерархических связей Огузского государства с Хазарским каганатом — одной из самых мощных степных империй раннего средневековья. Под текстом вырезан символ, интерпретируемый либо как племенная тамга, либо как стилизованное изображение реки, что также типично для кочевой тюркской культуры VIII–XI веков.

Новые данные о письменности

Надпись Кюльтебе позволяет пересмотреть представления о письменной культуре огузов. Она дополняет растущий массив надписей вокруг Туркестана, показывая, что письменная традиция существовала задолго до внедрения арабской письменности. Это ставит огузов в один ряд с гектюрками и уйгурами по уровню письменной и культурной развитости, указывая на их способность вести административные и дипломатические записи, возможно, для управления поселениями и контактов с соседними государствами.

Доктор Эркоч отмечает, что артефакт потребует дальнейших исследований, включая лабораторный анализ материала, контролируемые раскопки в Кюльтебе и сопоставление с другими находками региона. Понимание точной даты, материалов и техники исполнения надписи поможет уточнить ее содержание и значение.

Значение для современности

Помимо академического интереса, находка вызывает внимание всех, кто интересуется историей Центральной Азии, тюркским наследием и эволюцией письменности. Она подтверждает важность Казахстана как культурного и исторического перекрестка ранних тюркских цивилизаций.

Артефакт показывает, что тюрки уже в VIII веке были далеко не кочевниками-бродягами. У них была развитая письменность, государственность и даже дипломатия — судя по упоминанию титулов и союзов.