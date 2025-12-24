Ключ к жизни из космоса: в метеорите впервые нашли минерал аммония

Группа ученых Санкт-Петербургского государственного университета, возглавляемая кристаллографами и минералогами, совершила прорывное открытие в исследовании космического вещества. В метеорите Оргей, упавшем во Франции в 1864 году, был впервые обнаружен минерал, содержащий аммоний, являющийся ключевым носителем биогенного азота, необходимого для возникновения жизни. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале American Mineralogist.

Новым минералом оказался никелистый буссенготит — водорастворимая соль, относящаяся к семейству солей Туттона. Его обнаружение в редком углистом хондрите, который является прямым аналогом вещества астероидов Рюгу и Бенну, имеет огромное научное значение. Аммоний считается одним из вероятных источников азота, который мог быть доставлен на раннюю Землю с кометами и астероидами, создав предпосылки для зарождения первых живых организмов. Ранее присутствие таких соединений в космосе лишь предполагалось по косвенным данным спектроскопии.

Профессор кафедры кристаллографии СПбГУ Сергей Бритвин, ведущий автор исследования, отметил, что открытие может объяснить загадочную полосу в инфракрасных спектрах кометы Чурюмова-Герасименко и карликовой планеты Церера. Кроме того, находка заставляет пересмотреть традиционные методы анализа внеземного вещества, так как водорастворимые минералы аммония легко разрушаются при стандартной пробоподготовке. Исследования проводились с использованием высокотехнологичного оборудования Научного парка СПбГУ.