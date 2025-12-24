Старые iPhone внезапно обновили

Корпорация Apple внезапно выпустила обновление для смартфонов, вышедших 7 лет назад. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В конце года компания представила апдейт iOS 18.7.3. Он предназначен для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max — эти смартфоны вышли в 2018 году и давно не обновлялись. Судя по всему, обновления содержали в себе патчи безопасности.

Журналисты обратили внимание, что в примечаниях к обновлению нет никакой информации — неизвестно, какие новые функции или исправления уязвимостей содержит новое программное обеспечение (ПО). Также авторы заметили, что загадочное обновление вышло не для всех пользователей. Первые сообщения о выходе загадочного iOS 18.7.3 появились от китайских пользователей.

«Поскольку обновления Apple для оборудования, работающего не на последних версиях операционной системы (ОС), обычно не затрагивают функциональные возможности, они, очевидно, включают исправления безопасности», — подытожили авторы.

В конце декабря специалисты журнала Forbes призвали пользователей iPhone c iOS 18 скорее обновиться до iOS 26. Они объяснили, что все актуальные патчи безопасности в настоящий момент выходят только для новой ОС.