Эксперт рассказал, как понять, что ноутбуку необходимо обслуживание

Менеджер по бренд-коммуникациям российского производителя компьютерной техники iRU Артём Пищулин рассказал изданию «Газета.Ru», как понять, что ноутбук нуждается в обслуживании — чистке или ремонте.

© Acer

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на громкую и беспрерывную работу вентилятора. В частности, когда устройство используется в кровати или на диване, лежит на подушке или одеяле, оно активно всасывает пыль и крошки, которые забивают вентиляционные отверстия.

«Из-за этого повышается температура процессора и видеочипа, что ведёт к зависанию и постепенному разрушению пайки».

По словам Пищулина, чтобы избежать перегрева, стоит использовать ноутбук на жёсткой поверхности и не ставить его вплотную к стене или в закрытой нише.