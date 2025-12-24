Депутат Государственной думы Сергей Боярский рассказал, что мессенджер Telegram не будет заблокирован в России, пока все значимые каналы не будут перенесены на платформу MAX.

Неоднозначное высказывание парламентария вызвало множество вопросов. Кроме того, слова Боярского резко контрастируют с заявлением Владимира Путина, который ранее призвал чиновников научиться работать с Telegram и другими инструментами. Преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Даниил Аржаков для RuNews24.ru прокомментировал ситуацию.

Блокировка Telegram в России без наличия равноценной альтернативы — технически нецелесообразна и социально рискованна. Платформа давно превратилась в важную инфраструктуру: здесь работают СМИ, госорганы, образовательные и бизнес-сообщества.

«Резкое ограничение доступа нарушит коммуникацию миллионов пользователей и подорвёт доверие к цифровой экосистеме в целом».

Эксперт подчеркнул, что государству выгоднее не блокировать, а конкурировать. Национальный мессенджер «Мах» может стать привлекательным, если глубоко интегрируется с «Госуслугами», здравоохранением, образованием и другими ключевыми сервисами — превратившись в удобный «цифровой паспорт».