Корейцев обязали сканировать лицо при покупке нового смартфона

Граждан Южной Кореи обязали проходить процедуру распознавания лица при первичной настройке смартфона. Мера стала обязательной с 23 декабря и распространяется на всех новых пользователей — независимо от того, приобретается смартфон онлайн или в розничных магазинах, сообщает Korea Herald.

Подтверждение личности теперь осуществляется с использованием биометрии. При активации устройства пользователь должен сделать фотографию лица через приложение аутентификации PASS. Ранее для регистрации было достаточно предъявить удостоверение личности, однако власти ввели дополнительный этап проверки.

Новое требование действует для крупнейших операторов связи — SK Telecom, KT и LG Uplus, а также для виртуальных и бюджетных провайдеров. Правительство планирует полностью распространить систему на всех участников рынка к 23 марта 2026 года.

Власти объясняют инициативу необходимостью усилить борьбу с цифровыми преступлениями, в том числе с голосовым фишингом. В подобных схемах нередко используются смартфоны, активированные на украденные или поддельные данные. Ожидается, что внедрение биометрической идентификации позволит сократить число таких случаев.

При этом представители государственных органов подчеркивают, что данные о лице пользователя не сохраняются и применяются исключительно для одноразовой верификации. Хранение или передача биометрической информации третьим лицам не предусмотрены.