Perplexity AI начала отнимать у россиян оплаченные подписки

Сервис искусственного интеллекта (ИИ) Perplexity начал массово отключать подписку Pro у пользователей, заподозренных в нарушении условий рекламных акций. С проблемой столкнулись, в частности, читатели «Газеты.Ru». Также аналогичные жалобы появляются на публичных форумах.

© Perplexity Comet

Проблема связана с акциями, которые дают бесплатный доступ к Pro-версии на 12 месяцев — например, для абонентов индийского оператора Airtel или покупателей смартфонов Samsung в США. В России эти предложения официально не работают, но на маркетплейсах появились услуги по их активации за 100–200 рублей.

Пользователи, воспользовавшиеся такими предложениями, получили от Perplexity уведомление о несоответствии учетной записи условиям промоакции и немедленном отключении подписки. Для оспаривания решения сервис требует предоставить доказательства легитимного получения доступа — например, чек о покупке смартфона Samsung и видео с демонстрацией акции в Galaxy Store.

Официально оформить подписку Perplexity Pro в России можно через приложение для iPhone, ее стоимость составляет 1790 рублей в месяц.