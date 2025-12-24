Названы раскрытые учеными в 2025 году исторические загадки

В этом году исследователи по всему миру пытались найти ответы на вопросы, которые не удавалось разрешить десятилетиями и столетиями. Полученные историками результаты заставляют задуматься и предлагают новые способы понимания прошлого.

© mk.ru

Археологические исследования исторических мест позволили получить новые знания, констатирует CNN. Анализ карьера, в котором находились найденные на Рапа-Нуи, или острове Пасхи незаконченные статуи, показал, как странствующие полинезийцы создавали массивные каменные головы.

Тем временем в ходе нового проекта, посвященного изучению Помпей, была обнаружена каменная лестница, которая позволила воссоздать то, как когда-то выглядел горизонт древнеримского города до того, как извержение вулкана в 79 году нашей эры покрыло его толстым слоем пепла.

Сочетание микроботанического анализа и обширных снимков с воздуха, сделанных беспилотником, также позволило исследователям прийти к новой гипотезе о том, кто создал таинственную “полосу дыр” - серию из примерно 5200 дыр, усеивающую Перуанские Анды, продолжает подводить итоги года CNN.

Некоторые исследования порождают больше вопросов, чем ответов, например, изобретательные способы, с помощью которых ученые пытались определить, как умерла знаменитая писательница Джейн Остин, анализируя ее собственные слова при отсутствии медицинских документов.

Вот некоторые из самых запоминающихся находок 2025 года, которые дали ответы на давние исторические загадки, отмечает CNN.

Утечка воды в склепе, где находился “высушенный на воздухе священник”, помогла установить личность необычайно хорошо сохранившегося тела, хранившегося в отдаленной австрийской деревенской церкви с 1700-х годов. Мумифицированное тело с неповрежденной кожей и тканями, предположительно принадлежавшее священнику 18 века, вызвало слухи о целебных свойствах и даже слухи об отравлении.

В ходе работ, направленных на устранение повреждений, вызванных водой, тело было извлечено, что дало возможность провести компьютерную томографию, анализ образцов костей и тканей и радиоуглеродный анализ. Исследователи установили, что останки принадлежали Францу Ксаверу Сидлеру фон Розенеггу, аристократу, который был монахом, прежде чем стать приходским викарием в Сент-Томас-ам-Блазенштайне.

Команда ученых не только обнаружила, что ранее недокументированный метод бальзамирования был причиной того, что священнослужитель был высушен на воздухе, но и выдвинула новую гипотезу о его смерти и разгадала тайну стеклянного предмета, найденного внутри его останков.

Еще одна историческая тайна, о которой напоминает ремонтных: лодка "Хьортспринг", выставленная в Национальном музее Дании в Копенгагене, долгое время считалась судном загадочного происхождения.

Археологи впервые извлекли этот деревянный корабль из болота на датском острове Альс в 1920-х годах, спустя более 2000 лет после того, как он затонул. Лодка была нагружена оружием, что позволяет предположить, что на ней находились воины, намеревавшиеся напасть на остров. До сих пор не было никаких указаний на то, откуда же взялось это судно и кто на нем находился.

Новый анализ материалов с судна показывает, что оно проплыло гораздо дальше, чем предполагалось ранее, а это означает, что нападение, вероятно, было спланировано заранее. А частичный отпечаток пальца человека, обнаруженный в остатках смолы, может обеспечить прямую связь с одним из членов экипажа корабля.

“Отпечатки пальцев очень редки для этого периода времени и региона”, - комментирует ведущий автор исследования Микаэль Фовель, доцент и исследователь кафедры археологии и древней истории Лундского университета в Швеции, добавив, что “найти их на таком уникальном судне - это нечто совершенно особенное”.

Коль скоро речь зашла об исторических кораблях, то еще один свежий анализ показал, что судно полярного исследователя Эрнеста Шеклтона, HMS Endurance, было обречено на гибель не из-за сломанного руля. Напротив, судно затонуло в 1915 году из—за недостатков конструкции, о которых Шеклтон знал еще до того, как осуществить свою полярную мечту.

Упоминает CNN еще об одном научном прорыве. Более 14 000 лет назад в Северной Сибири обрушилось логово, в котором оказались две юных самки древних хищников, и они оказались в ловушке. Мумифицированные останки “туматских щенков”, которые, как полагают, были сестрами, были обнаружены по отдельности в 2011 и 2015 годах. Детеныши настолько хорошо сохранились, что до сих пор покрыты шерстью, а в их желудках сохранились следы последней трапезы. Исследователи предположили, что это могли быть ранние одомашненные собаки или прирученные волки, которые жили рядом с древними людьми.

Но новое исследование, в котором анализируются генетические данные и химические признаки, предполагает, что эти щенки были волчатами, которые вообще не взаимодействовали с людьми. Исследование проливает свет на сложности, связанные с определением того, когда собаки были одомашнены и начали жить бок о бок с людьми.

Россия фигурирует и в еще одном историческом открытии уходящего года, о которых вспоминает CNN.

Когда в 1812 году Наполеон Бонапарт вторгся в Россию, французский император возглавлял «Великую армию» численностью более полумиллиона человек. Шесть месяцев спустя часть его солдат — примерно десятки тысяч — вернулась во Францию после вынужденного отступления. В то время как сочетание боевых действий, голода, холода и эпидемии тифа считалось причинами дорогостоящей и трагической гибели сотен тысяч людей, генетические данные указывают на новых виновников.

“Раньше мы просто думали, что армия Наполеона была уничтожена одним инфекционным заболеванием — сыпным тифом”, - цитирует CNN ведущего автора исследования Реми Барбьери.

Команда Барбьери обнаружила в зубах погибших наполеоновских солдат ранее не выявленные патогены Salmonella enterica и Borrelia recurrentis. Эти бактерии вызывают паратиф и рецидивирующую лихорадку, соответственно, что могло привести к смерти солдат.

В этом году, напоминает CNN, ученые также дали ответы на другие загадочные вопросы. Например, исследователи наконец-то обнаружили загадочный вулкан, извержение которого в 1831 году было настолько сильным, что вызвало на Земле похолодание.