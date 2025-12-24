Эксперт: WhatsApp* не намерен выполнять требования РКН

Роскомнадзор объявил о намерении полностью заблокировать WhatsApp* в России, подтвердив, что вводит ограничения на работу мессенджера. Причиной стали нарушения российского законодательства.

Андрей Виноградов, главный редактор журналов IT EXPERT и IT-WORLD, высказал мнение, что WhatsApp* продолжит игнорировать требования РКН. Об этом он заявил в беседе.

Виноградов считает, что WhatsApp остаётся в России из-за взаимной выгоды, несмотря на все трудности. Мессенджер не приносит в нашу страну значительных доходов, что вызывает вопросы о причинах его присутствия.

«В случае с WhatsApp, вероятно, имеет место взаимная выгода. Доходы от мессенджера в России не очень велики. Если бы был выбор, они, возможно, не ушли бы добровольно. Однако сейчас политика на международной арене важнее всех остальных факторов», — отметил Виноградов в беседе с Радио КП.

Ранее в Госдуме отметили увеличение недовольства россиян из-за ограничения работы иностранных мессенджеров. А депутат Немкин назвал вопросом времени блокировку WhatsApp в РФ.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.