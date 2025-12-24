В Windows 11 нашли скрытый способ ускорить работу ПК

Lenta.ru

В Windows 11 обнаружили драйвер, который может заметно ускорить работу персонального компьютера (ПК). Об этом сообщает издание Club386.

В Windows 11 нашли скрытый способ ускорить работу ПК
© Global Look Press

Журналисты обратили внимание на новый встроенный драйвер для накопителей NVMe, выпущенный Microsoft для Windows Server 2025. По их словам, драйвер отключен по умолчанию в потребительских версиях Windows, но его можно включить принудительно и тем самым повысить скорость компьютера.

Пользователь X под ником PurePlayerPC оказался одним из тех, кто активировал новый драйвер NVMe. Он заметил, что благодаря новому способу ему удалось заметно ускорить работу SSD-накопителя. Другой пользователь — посетитель Reddit под ником Cheetah2kkk — отчитался о том, что драйвер помог ему увеличить скорость записи данных на SSD на 85 процентов.

Авторы Club386 подытожили, что новый драйвер для SSD доступен всем пользователям Windows 11, однако его активация связана с редактированием реестра, что сопряжено с рисками.

«Например, некоторые пользователи сообщали о потере доступа к файловым системам на диске, но смогли восстановить их после отмены изменений», — подчеркнули журналисты.

В конце декабря энтузиасты придумали способ отключения всех ненужных функций в Windows 11. Написанный пользователями скрипт может деактивировать все сервисы искусственного интеллекта (ИИ).