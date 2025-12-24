Названо неожиданное влияние ИИ на жизнь людей

Распространение искусственного интеллекта (ИИ) может развивать критическое мышление людей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник.

По словам политолога, в последнее время каждый может использовать ИИ для различных целей. При этом большинство людей уже успело привыкнуть к подобному контенту и не принимает фейковые фото и видео за чистую монету.

«ИИ внес вклад в повышение критического мышления обычного человека», — резюмировала она.

