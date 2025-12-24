Раскрыты все новые функции iPhone 18 Pro

Флагманский iPhone 18 Pro, запланированный на 2026 год, не будет значительно отличаться от актуального iPhone 17 Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа полагают, что новая топовая модель сохранит тот же дизайн с цельнометаллическим корпусом и тремя камерами, расположенными на возвышении. Главными новыми функциями авторы назвали сенсор Face ID, расположенный под экраном, и переменную диафрагму основной камеры.

Из раскрытых данных следует, что iPhone 18 Pro должен получить процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу TSMC, упрощенную кнопку управления камерой, разработанный в Apple модем C1X или C2 и чип N1 для контроля Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Кроме того, смартфон будет иметь фронтальную камеру, расположенную в левом верхнем углу дисплея, функцию просмотра веб-страниц по спутниковой связи и новые цвета — бордовый, коричневый и фиолетовый.

Ранее известный блогер под ником Fixed Focus Digital заявил, что Apple запустит производство iPhone 18 в марте, чтобы выпустить его в 2027 году. Модель 18 Pro появится уже осенью.