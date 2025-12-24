Останки жертв чумы XIV века нашли при раскопках в Лондонском Тауэре

При раскопках в Королевской часовне Святого Петра в Винкуле на территории Лондонского Тауэра нашли более 20 неизвестных древних захоронений. Это первые крупные археологические раскопки, которые провели в историческом месте за последние три десятилетия.

В Тауэре намерены установить новый лифт, который обеспечит более удобный доступ для туристов. По закону, перед любыми строительными работами необходимо провести археологическую экспертизу. В 2019 году археологи провели предварительную «вылазку» за пределы часовни. Тогда обнаружили останки двух человек, которые предположительно жили и работали в башне в XVI веке.

В 2025 году начались масштабные работы за пределами часовни. В их ходе к настоящему времени нашли скелеты более 20 человек. Среди них есть группа, датированная XIV веком. По мнению исследователей, это жертвы чумы.

Четыре других захоронения относятся к XII-XIII векам. Люди были похоронены в гробах, что весьма необычно для того периода и может свидетельствовать об их высоком статусе. Также были найдены редкие погребальные артефакты, в том числе ткань савана и горшки с древесным углем.

Кроме того, археологи раскопали остатки более ранних построек. Это обугленные руины часовни, построенной Эдуардом I в 1280-х годах и сгоревшей дотла в 1512 году. Под этих слоем сохранились следы предшествующих работ — возможно, перестройки, устроенной Генрихом III в 1240 году.

Раскопки еще не завершены, поэтому могут быть найдены другие захоронения. В дальнейшем ученые намерены провести анализ останков, чтобы установить, кем были эти люди и почему скончались, сообщает Science Alert.

Ранее стало известно, что под зданием британского парламента нашли римский алтарь и доисторические артефакты. 60 кремневых фрагментов датируются примерно 4300 годом до н.э. Некоторые находки датировались XIX веком. Это пятипинтовый кувшин для пива и фрагменты глиняных курительных трубок.