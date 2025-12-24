Самолет «Байкал» совершил первый полет с отечественным двигателем ВК-800

Летные испытания легкого многоцелевого самолета «Байкал» с новым отечественным двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 стартовали на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, сообщил Минпромторг.

Министерство опубликовало в своем Telegram-канале фотографии первого полета самолета с полностью российской силовой установкой.

«На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал», – говорится в сообщении.

Ранее в Минпромторге сообщили, что в ближайшее время состоится первый полет легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800.

В ноябре Росавиация сообщала, что испытательный полет прототипа «Байкала» с двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы 2025 года.