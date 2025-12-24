ИИ-ассистент Сбера получил сертификат финансового аналитика

Нейросеть ГигаЧат от Сбера успешно прошла сертификацию финансового аналитика (СФА). Искусственный интеллект (ИИ) сдал сложный профессиональный экзамен, выполнив задания по микро- и макроэкономике, финансовому учету, корпоративным финансам, этике и производным инструментам.

© Ferra.ru

Тестирование проводилось в отдельной сессии, чтобы обеспечить объективность. ГигаЧат набрал результат, более чем на 10% превышающий необходимый проходной балл. Наиболее сложными для нейросети оказались вопросы по корпоративным финансам, а раздел «Альтернативные инвестиции» был выполнен успешно.

Сертификат СФА, который разработан Национальной финансовой ассоциацией и Ассоциацией финансовых аналитиков, является признанным стандартом в отрасли. Экзамен включает две трехчасовые сессии по 120 вопросов. Его программа утверждается советом с участием представителей Банка России.

Как отмечают в Сбере, получение сертификата подтверждает глубокое понимание нейросетью финансовой отрасли.