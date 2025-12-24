В России выросли нелегальные продажи iPhone

В 2025-м около 70% айфонов поступили на российский рынок по «серым» схемам, которые предполагают нарушение налогового и таможенного законодательства — импортеры не платят пошлины и налоги. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ритейлера. Информацию также подтвердил сотрудник одного из дистрибьютеров, на долю которого в России приходилась большая часть продаж Apple до 2022-го.

Американская корпорация после 2022-го полностью абстрагировалась от продажи своей продукции на российском рынке, а потому они стали хаотичными: товар ввозит кто угодно, как угодно и сколько угодно, следует из слов собеседника газеты.

«Из-за этого в 2025 году мы вынуждены были прекратить импорт Apple в Россию. Мы просто не можем конкурировать в цене с «серыми» структурами, которые при ввозе не платят налогов и сборов», — добавил он.

В МТС привели свою оценку контрабанды «яблочных» девайсов: по их данным, на «серые» схемы приходится 50% продаж, бюджет страны недополучает из-за этого около 30 млрд рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласен с оценкой «Известий» — по его данным, на контрабанду приходится 70% рынка. При этом в 2024-м эта доля составляла 50%, в 2023-м — 40%, до 2022-го — не более 10%.

Муртазин уточнил, что «серые» продавцы завозят айфоны через ЕАЭС без уплаты налогов и таможенных сборов, что помогает им дэмпинговать на рынке. С точки зрения «серого» импортера не важно, что ввозить — девайс за 5 тысяч рублей или за 150 тысяч рублей, но, когда речь заходит об айфонах, то маржа получается выше. Однако он предостерегает покупателей от покупок контрабандной продукции: есть риск под видом нового айфона купить б/у девайс или товар из украденной партии.

В сети магазинов товаров для умного дома «Всесмарт» подытожили, что доля Apple на рынке смартфонов в России сегодня около 20%, при этом половина поставок приходится на «серые» схемы. Эти данные коррелируют с информацией Forbes о том, что на «яблочные» устройства на российском рынке приходится 25,2% российского рынка — это на 6,1% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении: за первые девять месяцев в России продали техники Apple на 116 млрд рублей, при этом речь не только о смартфонах, но и об аксессуарах и картах памяти.