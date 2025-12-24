Открыт новый вид динозавра

Российские ученые описали новый вид динозавра, которому присвоили название «манипулоникс». Он обладал огромным когтем и с его помощью воровал яйца у сородичей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Палеонтологического института имени Борисяка РАН.

Манипулоникс обладал редуцированными передними конечностями, оснащенными огромным когтем и несколькими дополнительными шипами. Благодаря им хищник прокалывал и удерживал яйца других, более крупных динозавров.

Раньше считалось, что когти требовались динозавру для добычи из земли термитов и насекомых. Но, как показало новое исследование, манипулониксы были ночными хищниками, которые питались преимущественно яйцами.

Динозавры жили в местности, богатой реками и озерами. Скелет манипулоникса был найден на позднемеловом местонахождении Хермин-Цав в пустыне Гоби в Монголии в ходе советско-монгольской палеонтологической экспедиции.

Ранее стало известно, что следы динозавров возрастом 210 миллионов лет нашли неподалеку от проведения Олимпийских Игр 2026 года в Италии. Протяженность цепочки следов составляет около пяти километров. Она насчитывает порядка 20 тысяч отпечатков.