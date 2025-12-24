Астроном объяснил шокирующее открытие о комете-НЛО 3I/ATLAS

Заявления американского геолога Стефана Бернса об аномальном сигнале, якобы полученном с Земли при сближении межзвездного объекта 3I/ATLAS, вызвали скепсис в научном сообществе. Комментарий для aif.ru дал российский астроном Леонид Еленин, открыватель кометы C/2010 X1 и ряда астероидов.

Ученый выразил мнение, что подобные сенсационные заявления часто мотивированы не научным интересом, а желанием привлечь внимание и финансирование. По его словам, «ученый Бернс очень завидует ученому Лебу». Он добавил, что Бернсу «тоже хочется немножечко денежек».

Еленин отметил, что вокруг объекта 3I/ATLAS, обнаруженного в июле 2025 года, сформировалась «горячая тема», на которой некоторые исследователи пытаются заработать, не имея при этом убедительных научных доказательств.

Ранее гарвардский астрофизик Ави Леб заявлял о возможном искусственном происхождении объекта, что также не получило официального подтверждения.

Официальная позиция NASA, озвученная еще в ноябре, заключается в том, что 3I/ATLAS является естественной кометой, «дружелюбным гостем» Солнечной системы. Объект максимально сблизился с Землей 19 декабря и теперь продолжает путь в сторону спутников Юпитера.