Россияне стали реже покупать смарт-часы

С начала года и по середину текущего месяца в России реализовали около шести миллионов смарт-часов и фитнес-трекеров. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на «М.видео».

Достигнутый показатель оказался на 12,9 процента ниже, чем за аналогичный период 2024 года. В денежном выражении объем рынка оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Это на 10,9 процента меньше в годовом выражении.

Отмечается, что на смарт-часы приходится почти 82 процента от общего объема рынка носимых устройств, а на фитнес-трекеры — порядка 13 процентов. Долю детских умных часов оценивают в пять процентов.

В топе брендов оказались малоизвестные китайские бренды, доля которых в сумме достигла 30 процентов от всех продаж. Xiaomi и Huawei заняли по 19 процентов. Что касается Apple и Samsung, то на них пришлось по пять процентов рынка.

По итогам прошлого года глобальный рынок смарт-часов снизился на семь процентов. Больше всего устройств поставили Apple, Huawei и Samsung.