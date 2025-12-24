Россияне увидят серию затмений планет Луной

Жители России в начале 2026 года смогут наблюдать несколько покрытий Луной планет, первое из которых произойдет 4 января. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

© EPA/ТАСС

Спутник Земли каждый месяц не только проходит вблизи тех или иных планет и звезд, видимых с Земли, но иногда закрывает их. Часть таких событий в 2026 году можно будет наблюдать на территории нашей страны, уточнил астроном.

"4 января европейская часть России сможет наблюдать, как Луна покроет Сатурн, это произойдет примерно в 20:04 мск. 5 января то же самое произойдет с Нептуном для жителей Северо-Запада России. 1 февраля Луна около 8:00 мск покроет Сатурн еще раз, но это будет видно на Колыме, в Сибири", - отметил Железнов в разговоре с ТАСС.

Ученый также сообщил, что 9 февраля незадолго до полуночи Луна покроет Марс. Явление доступно для наблюдений в северо-европейской части России, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке.