Ученые рассказали, когда россияне увидят следующее суперлуние

Россияне смогут наблюдать следующее суперлуние 24 декабря 2026 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«В полнолуние 24 декабря будем наблюдать самую большую полную Луну 2026 года, ... . В этот день произойдет наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем (наиболее близкая к Земле точка лунной орбиты. — «Газета.Ru») орбиты Луны», — пояснили в пресс-службе.

По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николая Железнова, 24 декабря видимый диаметр Луны будет примерно на 10% больше, чем в момент прохождения Луной апогея .

В ноябре 2025 года земляне наблюдали «Бобровую луну». Ее называют одной из самых больших и близких, так как полнолуние и прохождение Луны через ближайшую к Земле точку произошли с разницей в 9 часов.