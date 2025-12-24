Перечислены лучшие способы увеличить время работы смартфонов

Журналисты издания LiveMint перечислили способы продлить время автономной работы смартфонов. Материал доступен на сайте медиа.

© Lenta.ru

В первую очередь авторы посоветовали зайти в настройки потребления заряда аккумулятора различными приложениями и найти те, которые дольше всего работают в фоне. Их можно ограничить, однако стоит с осторожностью отключать мессенджеры, навигационные программы и другие приложения, которые по своей сути не могут не работать в фоновом режиме.

Одним из лучших способов снизить нагрузку на батарею гаджета специалисты назвали настройку дисплея. Они рекомендовали понизить частоту экрана со 120 до 60 герц, а также ограничить время работы функции Always-On Display, которая позволяет отображать информацию на выключенном экране.

Также многие приложения потребляют дополнительную энергию, проверяя местоположение пользователя. Эту функцию также можно отключить у ряда программ. В заключении авторы посоветовали настроить аппарат таким образом, чтобы при достижении заряда аккумулятора 20-30 процентов включался режим энергосбережения.

В конце декабря журналисты издания ZDNet нашли в операционной системе (ОС) Android секретная функция безопасности, которая отключена по умолчанию. Они также рассказали, как активировать Advanced Protection.