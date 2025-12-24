На смартфонах в РФ может появиться предустановленный родительский контроль

К середине следующего года списки приложений, обязательных к предустановке на планшеты, смартфоны и умные телевизоры, продающиеся в России, могут пополнить первые отечественные сервисы родительского контроля. Об этом «Парламентской газете» во вторник, 23 декабря, сообщили в Госдуме. По мнению депутатов, такие новации позволят оградить детей от вредоносного контента, а родителям лучше представлять, чем занимается их чадо в киберпространстве.

Кинотеатры есть, контроля нет

Напомним: как заметил ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, законодатели поддерживают идею обязательной предустановки сервисов родительского контроля на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику. Речь идет об импортируемых гаджетах, и о производящихся в России. Сейчас подобные правила действуют в отношении 18 программ; в их числе RuStore, «Госуслуги», Rutube и различные сервисы Яндекса.

«У нас депутат в Петербурге предложил обязательную предустановку сервисов родительского контроля наряду с тем отечественным программным обеспечением, которое сейчас на сложное устройство обязано быть предустановлено. Эта идея в проработке, я ее транслировал в министерство», — сказал Боярский на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.

По словам председателя комитета, новое ПО должно будет отсекать вредоносную информацию и работать на обеспечение безопасности детей в цифровой среде.

Список Правительства

Как пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов, для оформления соответствующей инициативы не требуется разработка отдельного нормативно-правового акта.

«Перечень приложений, которые обязательны для предустановки на смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую бытовую электронику, определяет Правительство, — напомнил парламентарий. — Соответственно, дополнять и изменять этот список — это его компетенция и полномочия. Сейчас основная задача, которая перед нами стоит — найти технологические решения, которые можно рекомендовать к предустановке».

Андрей Свинцов отметил, что это потребует консолидации усилий как профильных ведомств (прежде всего Министерства цифрового развития), так и экспертного и родительского сообщества, поскольку вопрос одновременно затрагивает сразу несколько аспектов: защиты детей от негативной информации, безопасности и воспитания.

«Здесь необходим комплексный подход, — подчеркнул парламентарий. — Можно провести аналогию с разработкой специальных детских сим-карт, в которой непосредственно участвуют операторы сотовой связи. Тоже сложная и многосоставная задача: научиться системно определять, что конкретным устройством пользуется ребенок, понять, откуда может исходить опасность, как ее оперативно и своевременно заблокировать. Понятно, что и при разработке дополнительных механизмов родительского контроля нам тоже понадобится организовать содействие и Роскомнадзора, и провайдеров, и прочих ведомств». «Все производители, с которыми мы работаем, всегда идут нам навстречу».

По словам Андрея Свинцова, вряд ли все эти процессы затянутся надолго. Депутат предположил, что первые подвижки в этом вопросе — внедрение первых конкретных решений, пусть и в пилотном режиме — могут появиться уже к середине следующего года.

«Я допускаю, что многие российские IT-компании занимаются подобными разработками, — отметил собеседник издания. — И они в данный момент уже могут находиться в высокой степени готовности или на этапе тестирования или даже пилотирования. К сожалению, невозможно в короткие сроки обзвонить тысячи компаний и составить четкий и понятный продуктовый ландшафт. Но, думаю, этой работой мы тоже займемся. И, вполне вероятно, возьмем какие-то из наиболее перспективных решений за основу».

А вот что касается производителей электроники и их реакции на увеличение списка приложений для предустановки, то тут, по словам Андрея Свинцова, никаких негативных последствий ожидать не стоит.