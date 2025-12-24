На смартфонах в РФ может появиться предустановленный родительский контроль

Предустановленный родительский контроль на смартфонах и планшетах может появиться уже в 2026 году
К середине следующего года списки приложений, обязательных к предустановке на планшеты, смартфоны и умные телевизоры, продающиеся в России, могут пополнить первые отечественные сервисы родительского контроля. Об этом «Парламентской газете» во вторник, 23 декабря, сообщили в Госдуме. По мнению депутатов, такие новации позволят оградить детей от вредоносного контента, а родителям лучше представлять, чем занимается их чадо в киберпространстве.
Подробности — в нашем материале.
Кинотеатры есть, контроля нет
Напомним: как заметил ранее председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, законодатели поддерживают идею обязательной предустановки сервисов родительского контроля на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику. Речь идет об импортируемых гаджетах, и о производящихся в России. Сейчас подобные правила действуют в отношении 18 программ; в их числе RuStore, «Госуслуги», Rutube и различные сервисы Яндекса.
«У нас депутат в Петербурге предложил обязательную предустановку сервисов родительского контроля наряду с тем отечественным программным обеспечением, которое сейчас на сложное устройство обязано быть предустановлено. Эта идея в проработке, я ее транслировал в министерство», — сказал Боярский на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.
По словам председателя комитета, новое ПО должно будет отсекать вредоносную информацию и работать на обеспечение безопасности детей в цифровой среде.
Список Правительства
Как пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя IT-комитета Госдумы Андрей Свинцов, для оформления соответствующей инициативы не требуется разработка отдельного нормативно-правового акта.
«Перечень приложений, которые обязательны для предустановки на смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую бытовую электронику, определяет Правительство, — напомнил парламентарий. — Соответственно, дополнять и изменять этот список — это его компетенция и полномочия. Сейчас основная задача, которая перед нами стоит — найти технологические решения, которые можно рекомендовать к предустановке».
Андрей Свинцов отметил, что это потребует консолидации усилий как профильных ведомств (прежде всего Министерства цифрового развития), так и экспертного и родительского сообщества, поскольку вопрос одновременно затрагивает сразу несколько аспектов: защиты детей от негативной информации, безопасности и воспитания.
«Здесь необходим комплексный подход, — подчеркнул парламентарий. — Можно провести аналогию с разработкой специальных детских сим-карт, в которой непосредственно участвуют операторы сотовой связи. Тоже сложная и многосоставная задача: научиться системно определять, что конкретным устройством пользуется ребенок, понять, откуда может исходить опасность, как ее оперативно и своевременно заблокировать. Понятно, что и при разработке дополнительных механизмов родительского контроля нам тоже понадобится организовать содействие и Роскомнадзора, и провайдеров, и прочих ведомств». «Все производители, с которыми мы работаем, всегда идут нам навстречу».
По словам Андрея Свинцова, вряд ли все эти процессы затянутся надолго. Депутат предположил, что первые подвижки в этом вопросе — внедрение первых конкретных решений, пусть и в пилотном режиме — могут появиться уже к середине следующего года.
«Я допускаю, что многие российские IT-компании занимаются подобными разработками, — отметил собеседник издания. — И они в данный момент уже могут находиться в высокой степени готовности или на этапе тестирования или даже пилотирования. К сожалению, невозможно в короткие сроки обзвонить тысячи компаний и составить четкий и понятный продуктовый ландшафт. Но, думаю, этой работой мы тоже займемся. И, вполне вероятно, возьмем какие-то из наиболее перспективных решений за основу».
А вот что касается производителей электроники и их реакции на увеличение списка приложений для предустановки, то тут, по словам Андрея Свинцова, никаких негативных последствий ожидать не стоит.
«Мне на данный момент не известно ни одного случая, когда производители игнорировали решения, принятые на государственном уровне, или отказывались их выполнять, — заявил парламентарий. — По крайней мере это касается тех, кто работает с нашим рынком официально и поставляет сюда свою продукцию на легальных основаниях. Конечно, есть некий процент зарубежных компаний, которые от нас ушли, но их доля на внутреннем рынке невелика, и товары поставляются преимущественно по различным «серым» схемам, поэтому я не думаю, что их стоит брать в расчет».