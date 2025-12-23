Apple оказалась в зависимости от Samsung

Корпорация Apple будет вынуждена закупить оперативную память у Samsung для выпуска новых iPhone. Об этом сообщает издание The Korea Economic Daily.

Источники журнала выяснили, что компания Тима Кука выдала крупный заказ на покупку модулей оперативной памяти у Samsung. Apple обратилась к прямому конкуренту по причине, что ее поставщики — SK Hynix и Micron — сосредоточились на производство микросхем для дата-центров искусственного интеллекта (ИИ).

Samsung называют самым надежным вариантом для Apple, несмотря на то что американский IT-гигант становится зависимым от корейского партнера. Apple производит порядка 230 миллионов смартфонов каждый год и ей необходимы бездефицитные поставки комплектующих. Сообщается, что оперативная память Samsung будет установлена в 60-70 процентах всех устройств серии iPhone 18.

Журналисты заключили, что Samsung станет главным, но не единственным поставщиком памяти. Порядка 30-40 процентов заказов разделят между собой SK Hynix и Micron.

В конце декабря специалисты Counterpoint Research заявили, что продажи iPhone могут упасть в 2026 году из-за резкого роста производственных затрат. Себестоимость моделей Apple вырастет на 10-15 процентов.