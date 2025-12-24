Телескоп Subaru обнаружил редкий коричневый карлик и скрытого гиганта

Астрономы в рамках проекта OASIS с помощью телескопа Subaru (Гавайи) сделали два важных открытия: редкий коричневый карлик и массивную экзопланету-гигант, ранее скрытые от наблюдений.

Первый объект, коричневый карлик HIP 71618 B массой в 60 раз больше Юпитера, расположен в 169 световых годах от Земли. Он соответствует эталонным критериям "несостоявшейся звезды" - тела, сформировавшегося как звезда, но не набравшего достаточной массы для запуска термоядерных реакций.

Второе открытие - экзопланета HIP 54515 b в созвездии Льва. Ее масса почти в 18 раз превышает массу Юпитера, а орбита удалена от родительской звезды на расстояние, сравнимое с дистанцией от Солнца до Нептуна.

Ученые называют ее скрытым гигантом, поскольку подобные объекты обычно очень тяжело найти при помощи прямых наблюдений. В данном случае планета была обнаружена по ряду косвенных признаков. Ученые отслеживали едва заметные колебания звезд, а анализ полученных данных привел их к открытию "невидимого" мира.

Новая информация помогает уточнить границу между самыми массивными планетами и самыми легкими звездами, а также понять разнообразие планетарных систем.