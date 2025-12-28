Как быстро могут расти дети?

Каждый подросток проходит через период бурного роста: джинсы, которые хорошо сидели на нем еще в сентябре, к декабрю уже будут короткими. Некоторые подростки могут вымахать на 10-13 сантиметров за год. Но действительно ли это период самого быстрого роста среди людей? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Как ни странно, подростковый скачок роста — не самый значительный в жизни человека. На самом деле, самый стремительный период роста приходится на первые несколько лет младенчества: именно в это время человек растет быстрее всего.

Для контекста, младенцы могут прибавить почти 25-30 см в росте за год — это почти вдвое быстрее, чем даже самые резкие скачки в подростковом возрасте. По факту, девочки достигают 50% от своего взрослого роста уже в возрасте 18 месяцев, а мальчики — в 2 года.

После этого рост замедляется. В позднем младенчестве и раннем детстве физическое развитие отходит на второй план. Рост падает до 5-6 см в год от 4 лет до подросткового возраста — и тогда наступает второй бурный скачок роста. На пике пубертатного периода девочки в среднем вырастают на 9 см в год, а мальчики — на 10. Но здесь важно помнить, что эти цифры — средние, а не абсолютные показатели.

Как и в младенчестве, девочки проходят через свои скачки роста раньше — примерно в 11-летнем возрасте, тогда как мальчики входят в подростковый период двумя годами позже. Помимо этого, их скачок роста обычно более интенсивный, потому что организм мальчиков вырабатывает больше гормона роста и тестостерона, влияющего на длину костей.

Пубертатный скачок роста останавливается в 16 лет для девочек и 18 для мальчиков. А из-за того, что их рост проходит более бурно и длительно, обычно мальчики становятся выше. Однако возраст, в котором кто-то достигает скачка роста, не влияет на их финальный рост. Тот, кто начинает взрослеть раньше, прекращает расти раньше, чем тот, кто повзрослел позже, поэтому у последних больше времени на рост.

При этом скачки роста происходят изнутри. Первыми вырастают стопы и ладони, затем ноги и руки. Именно поэтому у детей в начале подросткового возраста бывают непропорциональные тела.

Торс растет последним, и, если ребенок начинает расти позже сверстников, иногда так и не достигает пропорций остального тела. Поэтому в спорте, вроде балета или гимнастики, предпочитают тех, кто растет позже, поскольку у них более линейное телосложение и длинные ноги. Но у акселератов есть свои атлетические преимущества: чем раньше наступает пубертатный период, тем крупнее и сильнее будет ребенок.

К сожалению, у периодов бурного роста есть свои недостатки. В это время кости слабеют и становятся более уязвимыми к повреждениям. Им сначала нужно вырасти, а затем минерализоваться, но между этими процессами есть окно в девять месяцев — тогда-то чаще всего и происходят трещины и другие травмы. Мышцам и сухожилиям тоже нужно время, чтобы поспеть за растущими костями, что может приводить к травмам стопы, коленей и поясницы.