В Android нашли секретную функцию

В операционной системе (ОС) Android есть секретная функция безопасности, которая отключена по умолчанию. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты медиа заявили, что Advanced Protection — функция продвинутой защиты — появилась в ОС с выходом Android 16. Это особый режим работы системы, в котором активируются самые надежные функции безопасности и конфиденциальности от Google. Специалисты отметили, что по умолчанию он отключен, поэтому для большинства пользователей смартфонов по сути является секретным.

В материале говорится, что Advanced Protection охватывает шесть видов протоколов безопасности смартфона. Так, при краже устройства срабатывает режим блокировки, аппарат перезагружается при бездействии, телефон не подключается к подозрительным 2G-сетям, входящие звонки проходят через автоматическую фильтрацию. Также в этом режиме браузеры блокируют фишинговые и вредоносные веб-сайты, а Chrome включает протокол https везде, где только возможно.

Кроме того, работает функция Google Play Protect — ОС постоянно анализирует поведение приложений. Также система проверяет входящие СМС и запрещает переход по подозрительным ссылкам из сообщений.

Авторы ZDNet объяснили, что Advanced Protection можно включить в настройках смартфона, перейдя в раздел «Безопасность и конфиденциальность». Функция работает на Android 16.

В конце декабря специалисты журнала Forbes призвали пользователей iPhone c iOS 18 скорее обновиться до iOS 26. Они объяснили необходимость перехода тем, что для более новой ОС выходит больше защитных патчей.