Сакральную школу целителей нашли археологи в Италии

При раскопках римского святилища Баньо-Гранде в Сиене археологи обнаружили остатки сооружений V века до н.э., что отодвигает историю места на два столетия вглубь. Находки указывают, что до появления римского культового комплекса здесь действовала этрусская медицинская школа - вероятно, крупный центр врачевания и анатомических исследований.

Раскопки выявили два термальных источника, между которыми, судя по расположению алтарей и находкам вроде бронзового ритуального канделябра, могло находиться учебное заведение сакрального характера. Часть алтарей была намеренно разбита, возможно, во время ритуала закрытия школы при переходе от этрусских традиций к римским.

Это открытие меняет представление не только о самом святилище, но и о развитии медицины в доримской Италии. Наличие структурированного учебного центра у этрусков свидетельствует о высоком уровне их медицинских знаний и системном подходе к врачеванию, который ранее в основном связывался с более поздней греко-римской традицией.

После закрытия школы уцелевшие алтари были интегрированы в новое римское святилище, что отражает сложный процесс культурного и религиозного преобразования.