Редкое золото кельтов достали из швейцарского болота

Археологи обнаружили в болоте Беренфельс (Швейцария) две уникальные кельтские золотые монеты возрастом около 2300 лет. Находка отличается исключительной сохранностью благодаря болотной среде и представляет огромную историческую ценность.

© Российская Газета

Они являются одними из первых, отчеканенных кельтами самостоятельно, и повторяют дизайн золотых статеров македонского царя Филиппа II (отца Александра Великого). На аверсе изображена голова Аполлона, на реверсе - колесница, но с добавлением кельтских элементов.

Учёные считают, что монеты могли быть ритуальным подношением богам, символом власти или дипломатическим подарком, а не обычными деньгами. Подобные артефакты встречаются крайне редко: всего в Швейцарии найдено около 20 таких монет, и новые экземпляры могут оказаться древнейшими из них.

Контекст находки усиливает её значимость: район Беренфельс известен другими археологическими открытиями, указывающими на то, что эта территория могла быть важным культовым или транзитным центром в позднем железном веке. Обнаружение монет именно в болоте, часто служившем у кельтов священным местом для жертвоприношений, дополнительно подтверждает их возможный сакральный статус.