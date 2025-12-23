Российские ученые разработали уникальную экологически чистую ТЭЦ

Российскими учеными разработана не имеющая аналогов в мире экологически чистая ТЭЦ, которая обеспечит стране технологическое лидерство в энергетике. Суть революционной технологии в том, что топливо (природный газ) предлагается сжигать не так, как сегодня, в воздухе, а в чистом кислороде.

Для этого его вначале надо выделить из воздуха, а затем вместе с топливом, природным газом, отправить в камеру сгорания. В итоге образуется чистая смесь СО2 и водяного пара. Главное в том, что их можно легко отделить друг от друга, сконденсировать и каждый компонент вывести в жидком виде, а не выбрасывать в трубу, загрязняя атмосферу. Таким образом, у ТЭЦ вообще не будет ни одной трубы.

Кроме того, такая станция настолько маневренна, что позволяет в зависимости от конкретной ситуации варьировать соотношение между электроэнергией и теплом, а значит, отказаться и от пиковых котельных, и от дополнительных маневренных мощностей. По самым скромным оценкам, это ежегодно позволит экономить до 30% топлива.