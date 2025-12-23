Астрономы из Гарварда выдвинули гипотезу, что межзвездная комета 3I/ATLAS может нести потенциальную угрозу для Земли из-за ядовитого газа в её облаке. Однако вероятность реализации этого сценария крайне мала.

Об этом заявил известный учёный Ави Леб. Он отметил, что газовое облако (кома) вокруг кометы содержит цианистый водород — токсичный газ, использовавшийся как химическое оружие.

«Многие из нас задаются вопросом, не принесет ли нам 3I/ATLAS межзвездный дар. Одна из причин для беспокойства связана с тем, что газовое облако вокруг 3I/ATLAS, как известно, содержит цианид», — отметил Леб.

При этом он подчеркнул, что гипотетическая вероятность сближения крупных фрагментов кометы с Землёй, достаточного для «отравления» атмосферы, ничтожна.

Комета 3I/ATLAS, открытая 1 июля, является уникальным объектом. Её возраст оценивается в 7,5 миллиардов лет, она старше Солнечной системы. Ранее Леб сообщал о её аномальных свойствах: необъяснимом свечении и изменении цвета, что породило спекуляции о её возможном искусственном происхождении.