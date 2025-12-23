Ученые смоделировали возможные контакты древних людей и неандертальцев

Около 40 000 лет назад древние люди пересекли Пиренейский полуостров, где, как считается, жили неандертальцы. Исследования показывают, что они могли скрещиваться в Восточной Европе и Юго-Западной Азии, но неизвестно, происходило ли это на Пиренеях, пишет nautil.us.

Группа ученых из Кельнского университета провела симуляции, используя данные о древнем климате и археологические находки, чтобы изучить возможные столкновения с иберийцами и модели миграции.

Они рассмотрели несколько сценариев: раннее вымирание неандертальцев, их небольшое количество или длительное выживание. Климатические данные показали, что регион был пригоден для жизни в определенные периоды, несмотря на резкие колебания температуры.

Модель оценила вероятность генетического смешения в 1–6%, наиболее вероятным местом которого был северо-запад Пиренейского полуострова. В будущем планируется использовать больше данных, включая информацию о животных, для более точных симуляций.