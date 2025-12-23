Эксперт оценил планы по введению единого ID для интернет-пользователей

Введение единого цифрового ID позволит российским интернет-пользователям упростить процесс авторизации на различных ресурсах в сети, а также повысит их защищенность от кибермошенников. Об этом в разговоре с Рамблером рассказал IT‑эксперт Артем Геллер.

Ранее заместитель главы Минцифры России Бэлла Черкесова рассказала о планах ведомства ввести единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, чтобы точнее считать аудиторию.

Новый единый цифровой ID будет работать по аналогии с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая в настоящее время обеспечивает доступ граждан и должностных лиц к информации в государственных информационных системах, отметил эксперт.

У нас уже есть похожий инструмент – ЕСИА. Но если ЕСИА распространяется на государственные сайты, то новый ID будет распространятся на различные коммерческие сервисы и проекты в сети. При этом, скорее всего, он будет взаимодействовать с ЕСИА, может быть, их объединят. И после введения единого ID пользователям будет проще заходить на различные интернет-ресурсы. Им не нужно будет хранить большое количество паролей, что небезопасно, а сервисы смогут подстраивать свои рекомендации под конкретного пользователя. При этом данные о пользователях будут обезличены. Артем Геллер Главный разработчик официального сайта президента РФ, IT-эксперт

Единый цифровой ID повысит безопасность аккаунтов российских пользователей в сети, добавил специалист.

«Сейчас одной из основных проблем являются фишинговые сайты [мошеннические веб-страницы, которые маскируются под настоящие], где пользователей просят вводить их логин и пароль. А при введении единого идентификатора пользователя людям при заходе на интернет-ресурс не будет нужно каждый раз вводить свой логин и пароль, которые часто «утекают» в руки злоумышленников. На сервис можно будет зайти, нажав одну клавишу и, возможно, подтвердить вход данными из смс-сообщения. Самостоятельно мошенники реализовать такую схему не смогут. Зачастую их задача – получить логин и пароль от аккаунта жертвы, но в данном случае логин и пароль вообще не потребуются, авторизоваться можно будет через новый ID. Значит, мошенники ничего не получат», - отметил эксперт.

Вместе с тем Геллер выразил мнение, что запуск единого идентификатора пользователя не будет быстрым.

«Полагаю, если все будет хорошо, то на создание, регламентирование и запуск технологии уйдет порядка года. Еще некоторое время уйдет на то, чтобы перенести ее на коммерческие сервисы. И тут многое зависит от того, как активно будут заниматься соответствующим процессом», сказал он.

