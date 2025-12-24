Ученый объяснил невозможность искусственного происхождения 3I/ATLAS

Ученые изучили комету 3I/ATLAS при помощи одного из самых мощных радиотелескопов на Земле и пришли к выводу, что на ней нет источников радиосигналов искусственной природы. Это в очередной раз ставит под сомнение гипотезу об искусственном происхождении данного объекта, сообщил профессор Университета Родса (ЮАР) Олег Смирнов.

© NASA

Как отметил Смирнов, на южноафриканском радиотелескопе MeerKAT установлен ряд приборов и инструментов, созданных в рамках проекта Breakthrough Listen, который был запущен в 2016 году Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом для поиска "внеземных техносигнатур", радиосигналов искусственной природы и других следов внеземных цивилизаций. Это оборудование интегрировано в работу данного научного прибора таким образом, что оно не мешает ведению научных наблюдений, но позволяет параллельно с ним изучать другие объекты, которые находятся в поле зрения MeerKAT.

"Чувствительности нашего телескопа достаточно для того, чтобы мы могли обнаружить сигнал от мобильного телефона (маломощный источник сигнала - прим. ТАСС) на примерно том расстоянии, которое отделяет Землю от Солнца. В ходе проведенных наблюдений мы обнаружили природные сигналы, связанные с излучением гидроксил-ионов, но не выявили техносигнатур, чья мощность превышала бы 0,17 Вт", - заявил астроном на всероссийской конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)", проходящей на этой неделе в Институте космических исследований РАН .

Данная особенность южноафриканского телескопа недавно позволила астрономам всесторонне изучить радиосигналы, исходящие от межзвездной кометы 3I/ATLAS, построить спектрограммы высокого разрешения и попытаться найти в них "техносигнатуры". По словам Смирнова, ни один из подобных сигналов не был обнаружен, что в очередной раз ставит под сомнение гипотезы о том, что данный объект мог быть запущен некими внеземными цивилизациями.

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Данная комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.